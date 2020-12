100 famiglie in difficoltà del Municipio I riceveranno prodotti alimentari a km 0 grazie a una donazione anonima

BARI - Il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti rende noto che, grazie a una donazione anonima, 100 famiglie in difficoltà del territorio riceveranno prodotti alimentari per le festività natalizie.Grazie al coinvolgimento dell’associazione Bari Scuba, alle famiglie individuate saranno consegnati alimenti a km 0 provenienti dalla filiera dei produttori agricoli della Coldiretti Puglia.“Desideriamo regalare un momento di festa alle famiglie in maggiore difficoltà - commenta Lorenzo Leonetti -. Questo è certamente il primo Natale in cui a tutti mancherà qualcosa o qualcuno. Il primo Natale in cui, a prescindere dalla condizione economica, tutti ci sentiamo privati della gioia della condivisione. Una situazione ancor più drammatica per chi viva anche condizioni economiche precarie.Da cittadino sono orgoglioso che qui a Bari la beneficenza non si sia mai fermata. Chi dona luci e alberi di Natale, chi dona i beni di prima necessità, chi dona il proprio tempo e si offre come volontario per iniziative benefiche: tutto questo mi fa ben sperare che insieme ce la faremo. Ringrazio di cuore il donatore che ha voluto restare anonimo e l’associazione Bari Scuba per aver dato la propria disponibilità per la distribuzione dei pacchi”.