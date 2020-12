110 migranti sbarcano nel Salento

- Un gruppo di 55 migranti egiziani, tra cui 20 minorenni, sono sbarcati nel Salento e ritrovati dai carabinieri mentre con i vestiti bagnati camminavano lungo Torre Castiglione di Porto Cesareo. Soccorsi dalla Croce rossa, sono stati accompagnati in una struttura e sono stati dati loro vestiti asciutti e coperte per ripararsi dal freddo. Ha avuto bisogno di soccorso in mare da parte della Guardia costiera un'imbarcazione con 62 pachistani, che hanno toccato terra nel porticciolo di Ugento, sempre nel Salento. Dopo le operazioni di identificazione sono stati affidati al centro di accoglienza Don Tonino Bello.