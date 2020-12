28 dicembre 1980, 40 anni fa la rivolta nel carcere di Trani

Lunedì 28 dicembre 1980. La protesta scatenata a livello nazionale da Pantere Rosse (gruppo fondato dalle omonime Brigate nelle carceri italiane, che si prefiggeva lo scopo iniziale di ottenere maggiori diritti ai detenuti reclusi e assistenza sociale ai detenuti indigenti) travolge anche il super carcere di Trani. Nella rivolta presso il locale istituto di pena vengono prese in ostaggio 29 persone tra poliziotti e carabinieri, poi liberate grazie all'intervento dei GIS dei Carabinieri.La delicata operazione per la liberazione degli ostaggi, coordinata dagli alti vertici dell'Arma, non registrò morti o feriti gravi, sia tra le forze dell'ordine che tra i detenuti. Alla luce di questo avvenimento, anche la Puglia salì alla ribalta delle cronache terroristiche e all'inizio di un decennio ugualmente segnato dalla strategia eversiva messa in atto dalle Brigate Rosse.