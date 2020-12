A Bari 'La vigilia insieme'

BARI - Quest’anno l’assessorato comunale al Welfare organizza l’appuntamento online “La vigilia insieme” per il tradizionale scambio di auguri del 24 dicembre, un momento per condividere relazioni e spirito di comunità tra operatori sociali, famiglie, anziani, assistenti sociali e persone senza dimora accolte nei presidi territoriali del welfare.Per partecipare all’appuntamento, fissato per giovedì 24 dicembre alle ore 17, sarà sufficiente connettersi a questo link.Anche i bambini potranno festeggiare il Natale insieme a tanti altri loro coetanei partecipando all’iniziativa “Caro Babbo Natale”: tutti gli interessati potranno inviare una lettera, una foto, un disegno o una poesia che raccontino i loro desideri e i loro sogni per questo Natale.I contenuti dovranno essere inviati alla mail carobabbonataletiscrivo@gmail.com e man mano saranno pubblicati sulla pagina facebook Bari Social.