Antonio Ancora, omaggio al grande campione Diego Armando Maradona con il brano 'Pelusa'

LECCE - Il nuovo singolo del cantautore salentino Antonio Ancora, è un sentito omaggio all'indimenticabile campione argentino Diego Armando Maradona. Il titolo “Pelusa” è il soprannome con il quale il calciatore veniva chiamato da bambino per via della folta chioma. Il brano (di Antonio Ancora e Riccardo Santoro) celebra le magie sul rettangolo verde, esaltando il valore estetico delle giocate attraverso le quali il campione esprimeva la purezza e la gioia di giocare a calcio. L’arrangiamento e la produzione sono a cura di Antonio Ancora, Riccardo Santoro, Gigi Russo per l’etichetta WOW Records