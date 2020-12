Attività fisica: in che momento della giornata è meglio farla

Che bisogna mantenere unosvolgendo regolarmenteè notoriamente risaputo. Ciò che forse invece non tutti sanno è quando farla per ottenere risultati mirati o, ancora, per evitare di incorrere in fastidiosi episodi di indigestione Vediamo allora come sfruttare al meglio leTeoricamente fare sport al mattino è molto vantaggioso sia per chi vuole migliorare le proprie doti di forza – dato che i livelli di testosterone sono al massimo –, sia per chi ha come principale obiettivo il dimagrimento.In particolare, nel primo caso si consiglia di effettuare pre-allenamento un’adeguata colazione (varia, ricca di buoni principi nutritivi e al tempo stesso non troppo pesante), composta ad esempio da:con l’aggiunta di miele, frutta secca e muesli, se dolce;(fondamentale per fare scorta di carboidrati ed evitare così eventuali, pericolosi indebolimenti), se salata.Nel secondo caso, invece, prediligere un(magari inizialmente low impact se non si è abituati a fare del movimento a stomaco vuoto), in modo da attivare il metabolismo e “costringere” il corpo a rivolgersi subito ai grassi per ottenere l’energia di cui necessita.Ildi fare attività fisica nel tardo pomeriggio è di certo quello di avere i muscoli a una temperatura massimale.Tra l’altro si tratta delpoiché proprio dalle 18 in poi solitamente ci si libera dagli impegni lavorativi e si approfitta prima di rientrare a casa per fare un salto in palestra. Attenzione dunque a sceglierecosicché, nonostante l’affollamento, si possano rispettare i giusti tempi di recupero.Per quanto riguarda, infine, laè bene evidenziare che se la pratica sportiva finisce poco prima di coricarsi, questo potrebbe influire negativamente sulladato che occorre smaltire l’eccitazione ormonale, cerebrale e fisica.D’altra parte unterminante 1 ora e mezza prima di andare a dormire può, al contrario, facilitare l’addormentamento, ridurre il numero di risvegli nel corso della notte, e perfino migliorare l’umore al risveglio il mattino successivo.Che ci si alleni di mattina, di pomeriggio o di sera, poi, restano sempre validi i seguenti accorgimenti:(occhio: lontano dai pasti, invece, ha l’effetto contrario);(ad esempio né quelli zuccherini o grassi né quelli troppo caldi/troppo freddi, o ancora, cioccolata, menta, agrumi, pomodoro, spezie piccanti, alcolici ad alta gradazione, bevande xantiniche come il the, il caffè, la coca cola, la redbull, ecc.);per far recuperare a fondo l’organismo.Inoltre, se si soffre dievitare alcuni particolari tipi di sport che sono in grado di aumentare la, alterare delladurante l’esercizio, ridurre la clearance esofagea e aumentare i transitori rilasciamenti dello sfintere esofageo inferiore, quali:- i(siano quelli svolti in estensione che quelli eseguiti in elevazione);- il(per via della forte spinta addominale che si ha durante la Manovra di Valsalva);- il(soprattutto quando si è sdraiati a pancia in giù, spostandosi in acqua con la forza delle braccia e dei piedi);- il(sia svolti singolarmente sia insieme nel cosiddetto triathlon).Queste lein linea di massima. Tuttavia ogni persona è a sé e sono molti i fattori che possono ostacolare la costanza nell’esercizio, come ad esempio une svolgere una(sia a livello di alimentazione sia per quel che concerne l’alternanza sonno-veglia). Di conseguenza ognuno deve regolarsi in base al proprio, ai propri ritmi e al proprio stile di vita.L’importante è trovare un’attività fisica che sia adatta alle proprie condizioni fisiche e che piaccia al punto da mantenere alta la motivazione e da far trovare, così, ile leper continuare a praticarla nonostante eventuali imprevisti.È l’, il modo di approcciarsi all’allenamento che fa davvero la differenza. Cercare sempre di non vederlo come un nemico, come un portatore di noia e sofferenza, bensì come un’per il buonumore e la salute.