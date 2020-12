Autobus urbani, più corse per le marine e percorsi lineari

LECCE - Dopo un confronto con l’utenza del trasporto pubblico locale residente nelle marine leccesi, che utilizza i bus urbani per lavoro, scuola o semplicemente per raggiungere il centro urbano, l’assessorato alla Mobilità del Comune di Lecce, in collaborazione con Sgm ha provveduto a riprogettare le linee che collegano la costa al centro cittadino, in particolare le linee che collegano Frigole, Torre Chianca, Spiaggiabella e Torre Rinalda.Obiettivo della riorganizzazione la semplificazione degli itinerari in modo da renderli meno tortuosi e più diretti senza perdere in efficacia in termini di copertura territoriale; la riduzione dei tempi di percorrenza (ora da Lecce a Frigole ci vorranno 20 minuti, invece dei 40 di prima); l’incremento delle corse giornaliere; possibilità di utilizzare mezzi più grandi, evitando strade troppo strette o poco adatte al passaggio dei bus di maggiori dimensioni, che consentirà di andare incontro alle esigenze dell’utenza scolastica.Con il nuovo programma di esercizio, per Frigole saranno attive 11 corse (erano 9 con il precedente) a cui si aggiungeranno tre corse dirette per Case Simini, Torre Chianca Spiaggiabella e Torre Rinalda.Le linee avranno percorsi linearizzati, essendo stati cancellati i passaggi inutili da strade poderali che occupavano il 65% del chilometraggio precedente, e i percorsi saranno serviti su entrambi i sensi marcia. La lunghezza media delle linee sarà ora di 26 chilometri (prima era di 44,5), ciò consentirà, ad esempio, di impiegare solo 20 minuti da Frigole a Lecce e non 40 come avveniva precedentemente.Le marine di Torre Chianca, Torre Rinalda e Spiaggiabella saranno servite anche d’inverno con tre corse dirette e una conclusiva di rientro che percorrerà tutto il litorale alle 21.20I nuovi orari sono pubblicati sul sito Sgm al seguente link: https://www.sgmlecce.it/archivio-news/item/626-nuovi-orari-linee-per-frigole-torre-chianca-e-torre-rinalda“Questa riorganizzazione è frutto del confronto diretto con le persone che risiedono nelle marine e ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici per muoversi e dell’analisi dei dati di utilizzo dei mezzi pubblici che con Sgm abbiamo studiato per migliorare l’efficacia del servizio –ringrazio i consiglieri comunali residenti nelle marine che hanno contribuito al confronto con la comunità facendosi portavoce delle esigenze dell’utenza, Mola, Molendini, Della Giorgia, i comitati e le associazioni. Considero questa riorganizzazione un positivo esempio di condivisione e collaborazione per il comune risultato di un miglior servizio per la città”.