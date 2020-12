Bari-Avellino su Rai Sport con 3 vittorie del Galletto in C

(via Ssc Bari Fb)

O - Tre incontri per altrettante vittorie delle quali l'unica per 1-0 risalente al 19 febbraio 1967 e le restanti per 2-1, il 15 maggio 1966 ed il 1 marzo 2020. Dei 18 incontri disputati tra Bari e Avellino, vi sono anche questi 3 successi biancorossi nel capoluogo pugliese, relativi ai precedenti in Serie C. E' un bilancio fa ben sperare per il ritorno al successo del Galletto al San Nicola, dove la vittoria manca dal 29 novembre, a seguito dell'1-0 sul Catanzaro. Per poter vincere i galletti dovranno sudare contro un Avellino che, alla luce del 4-0 inflitto al Monopoli nel recupero disputatosi mercoledì 16 dicembre al Partenio, si accredita quale avversario ostico.Di questo dovrà tenerne conto Gaetano Auteri, impegnato in questa gara di cartello della sedicesima giornata del Girone C nella sfida particolare con Pietro Braglia, allenatore parimenti esperto di questo campionato. Il confronto che opporrà dalle rispettive panchine i 2 tecnici sarà uno dei primi piani ripresi dai Rai Sport nella diretta che andrà in onda a partire dalle ore 15 di domenica 20 dicembre 2020 sui canali 57 e 58 del digitale terrestre.