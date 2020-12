Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 92-81 in casa con l'Andorra

(via Virtus Segafredo Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna vince 92-81 in casa contro l’Andorra. Primo quarto, Adams 5-0 per gli emiliani. Abass, 21-13. Weems, la Virtus prevale 23-19. Secondo quarto, Jelinek, 33-30 Andorra. Weems, 43-33 Bologna. Adams, la Virtus si impone di nuovo 49-47. Terzo quarto, di nuovo Adams, 60-50 per gli emiliani. Gielo tiene in partita Andorra, ma 60-58 Bologna.

Alibegovic, la Virtus trionfa 75-69. Quarto quarto, Adams 78-69 per gli emiliani. Weems, 80-70. Tessitori e Pajola, Bologna vince questo quarto e 92-81 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono primi in classifica con 20 punti e si qualificano per la seconda fase di Eurocup. Migliori marcatori, nella Virtus Bologna Adams 33 punti e Weems 18. Nell'Andorra Jelinek 21 punti e Gielo 10.