Basket, Eurolega: l'Armani Milano sconfitto 87-71 dal Barcellona

(credits: Olimpia Milano via Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella tredicesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 87-71 fuori casa contro gli spagnoli del Barcellona. Primo quarto, Mirotic 5-0 per i catalani. Oriola, 9-0. Davies, 15-7. Kuric, Barcellona prevale 23-15. Secondo quarto, Davies 25-20 per i baschi. Delaney impatta per i lombardi, 29-29. Di nuovo Delaney, Milano si impone 43-39. Terzo quarto, Micov 48-43 Armani.

Oriola, 58-55 per gli spagnoli. Tarczewski, Milano trionfa 61-60. Quarto quarto, Shields 64-60 per la squadra allenata da Ettore Messina. Delaney, 69-64. Higgins, 73-69 per i catalani. Calathes, il Barcellona vince questo quarto e 87-71 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ sesto in classifica con 14 punti. Migliori marcatori, nei lombardi Delaney 23 punti e Shields 12. Nei catalani Davies 21 punti e Mirotic 19. Nella quattordicesima giornata l’Armani Milano giocherà martedì 15 Dicembre alle 18,45 fuori casa contro i turchi del Fenerbahce Istanbul.