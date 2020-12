Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 96-94 fuori casa con Cremona

FRANCESCO LOIACONO - Nella tredicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 96-94 fuori casa contro Cremona. Primo quarto, Bell 14-10 per i pugliesi. Willis, 19-10. Perkins, Brindisi prevale 29-21. Secondo quarto, Thompson, 39-30 Happy Casa. Hommes, 45-43 per i lombardi. Perkins, per i pugliesi allenati da Frank Vitucci, questo quarto termina in parità, 45-45.

Terzo quarto, Thompson 51-48 Brindisi. Hommes, 63-58 per i lombardi. Cournooh, Cremona trionfa 75-74. Quarto quarto, Harrison 83-81 Happy Casa. Perkins, 93-92. Cournooh, Cremona vince questo quarto e 96-94 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Brindisi. E’ secondo in classifica con 18 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 22 punti e Harrison 21. Nei lombardi Hommes 20 punti e Mian 14. Nella quattordicesima giornata di andata l’Happy Casa Brindisi giocherà domenica 3 Gennaio 2021 alle 19 in casa contro Trento.