Basket: l''Happy Casa Brindisi vince 85-71 in casa col Cantù

(credits: Happy Casa Brindisi)

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di andata di A/1 basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 85-71 in casa contro Cantù. Primo quarto, Harrison 2-0 per i pugliesi. Udom, 22-19. Gaspardo, Brindisi prevale 27-19. Secondo quarto, Visconti 29-22 Happy Casa. Thomas tiene in gara i lombardi, ma 31-27 Happy Casa. Perkins, 36-33. Harrison, Brindisi si impone di nuovo 40-35. Terzo quarto, Perkins 48-37 per la squadra di Frank Vitucci. Harrison, 56-46. Di nuovo Perkins e Bell, Brindisi trionfa 60-50.

Quarto quarto, Thompson, 71-52 Happy Casa. Bell, 79-57. Harrison, Brindisi vince questo quarto e 85-71 tutta la partita. Successo meritato per l’Happy Casa. E’ seconda in classifica con 18 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 23 punti e Thompson 14. Nei lombardi Johnson 17 punti e Woodard 14. Nell’undicesima giornata di andata l’Happy Casa Brindisi giocherà domenica 13 Dicembre alle 17 a Milano contro la solitaria capolista. I lombardi hanno 20 punti e hanno vinto 96-70 a Varese.