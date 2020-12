Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari perde 4-2 in casa col Sassuolo

(credits: Pink Bari)

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 4-2 a Bitetto contro il Sassuolo. Nel primo tempo al 10’ le emiliane passano in vantaggio con Valeria Pirone, tiro di destro. Al 22’ pareggia la svedese Emelie Helmvall, tiro di sinistro. Al 30’ la Pink Bari completa la rimonta con Ludovica Silvioni di testa su cross di Ilaria Capitanelli. Al 35’ il Sassuolo pareggia con Michela Cambiaghi di testa su passaggio di Valeria Pirone.

Nel secondo tempo al 15’ la squadra emiliana ritorna in vantaggio con la maltese Haley Bugeja, tiro rasoterra. Al 37’ Martina Tomaselli realizza la quarta rete, tiro in diagonale. Ottava sconfitta consecutiva per la Pink Bari. E’ penultima in classifica con 3 punti. Nella decima giornata di andata le pugliesi giocheranno sabato 12 Dicembre alle 14,30 fuori casa contro il San Marino.