Basket: San Severo perde 76-55 fuori casa con il Napoli

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata di A/2 di basket maschile San Severo perde 76-55 fuori casa contro Napoli. Primo quarto, Mayo 8-2 per i campani. Marini, 16-6. Parks, Napoli prevale 20-8. Secondo quarto, Uglietti 28-10 per la squadra avversaria. Ogide tiene in partita i pugliesi, ma 30-12 per i campani. Tripla di Mayo,

Napoli si impone ancora 40-19. Terzo quarto, Di Donato mantiene in gara San Severo, però 44-25 per i campani. Klacar, 50-25. Di nuovo Klacar, Napoli trionfa 65-37. Quarto quarto, Lombardi 70-46 per i campani. Iannuzzi, Napoli vince questo quarto e 76-55 tutta la partita. Netta sconfitta per San Severo. E’ terzultimo in classifica con 4 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Ogide 18 punti e Di Donato 15. Nei campani Lombardi 15 punti e Parks 12. Nella decima giornata di andata San Severo giocherà domenica 3 Gennaio 2021 alle 17 fuori casa contro Forlì.