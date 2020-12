Tennis: Roger Federer non giocherà gli Australian Open 2021

Roger Federer non giocherà gli Australian Open 2021 di tennis maschile. Lo ha comunicato il suo manager Tony Godsick. Per la prima volta nella sua carriera di tennista lo svizzero non parteciperà a questo torneo. Federer non ha recuperato dopo la doppia operazione subita nel 2020, per l’infortunio al ginocchio. E’ in ripresa per quanto riguarda il tono muscolare dell’articolazione.

Ma non è ancora pronto per giocare un torneo ATP. Federer ha vinto 6 volte nella sua carriera gli Australian Open, nel 2004 2006, 2007 2010, 2017 e 2018. Si sta allenando con notevole intensità e determinazione. Molto probabile il suo rientro in un torneo di tennis maschile ATP da decidere, a Marzo 2021.