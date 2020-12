(credits: Atalanta Calcio via Fb)

Per il secondo anno consecutivo l'Atalanta accede agli ottavi di finale della Champions League battendo 1-0 l'Ajax alla Johan Cruijff Arena Amsterdam con la rete di Muriel all'85'. Alla luce di questo successo la Dea ottiene la seconda posizione del girone D, dietro al Liverpool. All'Ajax, invece, non resta che proseguire il cammino nelle Coppe Europee con la "retrocessione" in Europa League.