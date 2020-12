Gli Amabili: dopo All Togther Now arrivano nelle radio con “Non ci fermeremo mai”

MILANO - Dopo ben quattro puntate in prima serata su Canale 5, nella seguitissima trasmissione All Together Now condotta da Michelle Hunziker, Gli AmAbili dal 14 Dicembre escono in radio con il nuovo singolo “Non ci fermeremo mai”, brano già disponibile in tutti i digital store che porta la firma del duo Massimiliano Corrà ed Elena Frantini.



"Gli ostacoli esistono solo se tu te li metti davanti". Con "Non ci fermeremo mai" abbiamo esternato il nostro desiderio di metterci alla prova, insieme e più forti. Questo brano vuole essere un incitamento al coraggio, a rialzarsi sempre anche dopo le peggiori cadute, a non fermarsi mai.

In qualsiasi ambito, in ogni momento e per ciascuno di noi è importante sapere che abbiamo un valore immenso e che dobbiamo credere in noi stessi, anche quando ci sembra impossibile. Bisogna trovare sempre la forza di ricominciare, capire i propri errori e migliorare''. Il brano sarà incluso nel nuovo Ep di inediti in uscita nel 2021.