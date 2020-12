Come i segni zodiacali influiscono sul rapporto di coppia

Secondo un sondaggio tra gli utenti del sito soloavventure è emerso che molte persone, che siano in cerca di amore oppure già in coppia, considerano il segno zodiacale un ingrediente fondamentale per l'affinità tra partner. In effetti, se i segni zodiacali e gli ascendenti conferiscono a una persona particolari caratteristiche, è chiaro che l'incastro di due segni più o meno compatibili è in grado di dar luce a tipi anche molto diversi di rapporto, sulla linea della compatibilità o del conflitto.I segni zodiacali risentono delle influenze degli astri in modo che varia quotidianamente. Su giornaledipuglia potrete controllare un oroscopo sempre aggiornato segno per segno. Possiamo dire, sulla scorta di questo, che il rapporto di coppia viene rinegoziato giorno dopo giorno, così come variano quotidianamente gli influssi degli astri sull'individuo.Esistono però specifiche affinità, elaborate dagli esperti di astrologia, che sono "fisse" e utili come guida per verificare l'affinità generale con una persona: questi calcoli, che ricadono nell'ambito dell'astrologia comparativa, si basano sull'idea che una storia d'amore sia influenzata dagli astri già al momento della sua nascita. In pratica, non ci si innamora mai a caso.I segni si dividono in quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. I segni dello zodiaco sono contrassegnati da questi elementi in modo a volte inaspettato, segno che obbediscono a una natura complessa e profonda.Orbene, questi elementi, al pari di quelli reali presenti in natura, interagiscono con loro più o meno bene: terra e acqua, come è immaginabile, si sposano a meraviglia; aria e terra si uniscono invece con difficoltà. Potrete trovare in rete molte tabelle autorevoli che, segno per segno ed elemento per elemento, demarcano le affinità privilegiate per ognuno.Non bisogna poi dimenticare di considerare l'ascendente: esso, infatti, è importantissimo per stabilire la reale affinità di una coppia. Infatti, si usa dire che se il segno solare, quello che si calcola in base alla data di nascita, ha influenze sulla nostra personalità, l'ascendente indica il modo in cui siamo soliti rapportarci al mondo. E cosa è più importante, in un rapporto? Certamente l'ascendente! Occorrerà dunque calcolarlo e verificare l'affinità con quello del partner.Se volete essere ancora più precisi, il consiglio è farvi elaborare da un esperto il vostro tema natale : esso sarà estremamente preciso e personalizzato e vi consentirà di avere una visione totale delle vostre influenze zodiacali. Il tema natale calcolerà il segno solare e lunare, l'ascendente e le case astrologiche. Beh, se troverete un partner con un tema natale calcolato in modo preciso quanto il vostro sarete fortunati, perché il calcolo delle affinità risulterà immediato agli occhi di un esperto! Se così non fosse potrete comunque considerare tutti gli elementi separatamente confrontandoli con ciò che sapete del partner. Il consiglio è, comunque, privilegiare sempre il segno solare che, rappresentando il cuore della nostra personalità, riassume tutto al meglio e influenza anche il resto del quadro astrologico.