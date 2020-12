I 2000 anni di San Nicola a Bari

"Tu scendi dalle stelle o re dei cieli"... Voci melodiose di un coro formato da ragazzi italoamericani di New York. Ed ecco il suono delle zampogne che crea un momento pieno di melodia. Occhi bagnati di lacrime, gente che ricorda casa, parenti incapaci di venire qui, non ci sono voli. Se solo potessero attraversare l'atlantico a nuoto...Una voce profonda sveglia i ricordi. Dice: "La vera storia di Babbo Natale inizia nel IV secolo in Turchia, quando San Nicola (il futuro Santa Klaus) divenne vescovo di Myra. Li' mori' e le sue spoglie vennero conservate nella cattedrale fino all'inizio dell'anno 1000, quando dei marinai italiani rubarono la salma e la portarono a Bari il cui patrono e' appunto San Nicola. San Nicola, poi Santa Klaus e quindi Babbo Natale, e' quindi un dispensatore di doni, la cui tradizione giunge a noi con molti riadattamenti". Felice natale a tutti.bennymanocchia3@gmail.com