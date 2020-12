BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE nella settimana 16-22 dicembre rileva un leggero rallentamento nella crescita dei nuovi casi. Si riduce la pressione sugli ospedali, ma area medica e terapie intensive rimangono sopra soglia di saturazione rispettivamente in 9 e 8 Regioni. Lieve riduzione dei decessi che sfiorano comunque i 4.000 in una settimana. Così in una nota la FondazioneSul fronte vaccini in Italia - prosegue la nota - accordi per oltre 202 milioni di dosi, ma disponibilità certe solo per 10 milioni entro marzo e 22,8 milioni per giugno. Considerando il progressivo esaurimento degli effetti delle misure di contenimento e il possibile impatto della variante UK, urge rivalutare il piano di gestione della pandemia.