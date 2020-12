Covid, M5S: "Emiliano dia una risposta a cittadini e operatori sanitari pugliesi"

ROMA – “Nei giorni scorsi, insieme con la collega Francesca Ruggiero e la consigliera regionale Antonella Laricchia, abbiamo inviato all’assessore alla Salute della Regione Puglia Lopalco e al governatore Emiliano una lettera per chiedere chiarimenti sulla gestione dell’emergenza nella nostra Regione. Infatti, nonostante i fondi stanziati dal Governo alla Regione Puglia durante questi mesi, con particolare riferimento alla provincia di Bari, sono troppe inefficienze registrate, a partire dalle U.S.C.A., l’assistenza territoriale, le infrastrutture ospedaliere e la gestione del personale sanitario. Non ultimo, i medici del 118 lamentano la mancata corresponsione del bonus c.d. ‘premio COVID’ annunciato a maggio scorso dallo stesso presidente Emiliano”. Così in una nota, deputata pugliese del MoVimento 5 Stelle.“A seguito della mancata risposta del governatore, la nostra consigliera regionale Antonella Laricchia ha depositato un’interrogazione sul tema in Regione. Dinanzi al quasi collasso delle strutture ospedaliere e al perdurante stato di emergenza sanitaria, credo sia doveroso fornire sostegno ai tanti operatori sanitari che, ormai da mesi, sono in prima linea a combattere per tutti noi una guerra contro un nemico invisibile. Emiliano batta un colpo, i cittadini pugliesi meritano risposte”, conclude Masi.