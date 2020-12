In alcune regione d' Italia si starebbe valutando di cambiare la data d'avvio dei saldi invernali in considerazione delle zone rosse istituite per i prossimi giorni. Secondo il calendario attuale, le prime Regioni a partire sarebbero ,il 2 gennaio, Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Val d'Aosta, seguite dall'Abruzzo il 4 gennaio e dalla Sardegna il 5. Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia avevano già posticipato al 7.