Decessi Covid in Puglia, Lopalco precisa: "verificati in arco temporale di diversi giorni"

BARI - L’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Il dato dell’elevato numero di decessi riportato in data odierna nel bollettino risente dell’immissione ed aggiornamento dei dati nell’archivio. I 72 decessi si sono verificati in un arco temporale di diversi giorni.Per leggere il dato reale bisogna fare riferimento alla curva dei casi ordinati per data di decesso. Dalla analisi della curva si evince come nella settimana fra il 28 ed il 4 dicembre la media giornaliera dei casi è stata di 25 morti, più bassa della media registrata nelle settimane precedenti: fra il 21 ed 27 novembre si erano verificati in media 34 decessi giornalieri e fra il 14 ed il 20 novembre 32 decessi al giorno.Dei 72 casi inseriti oggi nell’archivio di sorveglianza, il decesso per l’88% è avvenuto in ospedale o altra struttura di ricovero e l’età media era di 76 anni. L’età media è stata condizionata anche dalla presenza di 4 pazienti deceduti di età compresa fra 50 e 60 anni che presentavano condizioni di comorbilità”.