Ex Ilva, Pd Puglia: "Passo in avanti accordo Stato-Arcelor"

BARI - "In queste ore ci siamo riuniti insieme al Vicecapogruppo del PD alla Camera Michele Bordo e ai Consiglieri regionali Vincenzo di Gregorio e Michele Mazzarano per una discussione monotematica sul tema dell’accordo concluso tra Invitalia e ArcelorMittal". Lo dichiara in una nota l'ufficio stampa del"Sulla questione complessiva dell’ex ILVA - prosegue la nota - per noi la priorità è sempre stata la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto, la cui sofferenza quotidiana è costantemente al centro delle nostre attenzioni. Riteniamo un importante punto di partenza l’ingresso progressivo dello Stato nella governance dello stabilimento: si tratta di un fatto epocale, che interviene dopo due anni di sostanziale stallo in questa annosa vicenda. L’accordo rappresenta quindi un passo avanti. Tale svolta deve però essere accompagnata da un confronto costante con i rappresentanti della comunità territoriale. Come Segreteria regionale siamo infatti al loro fianco nel chiedere che si preveda la valutazione preventiva di impatto sanitario. Ribadiamo il valore nazionale della sfida che Taranto si trova ad affrontare: la necessità di implementare un processo di transizione ecologica, di cui l’ex ILVA è ormai l’emblema, è infatti uno dei pilastri del Piano di ripresa e resilienza. Ed è per questo che auspichiamo una strategia del Governo che preveda di investire una parte delle risorse del Recovery Fund nella trasformazione delle modalità di produzione adottate nel sito tarantino. Approfondiremo ulteriormente in queste settimane la nostra riflessione con tutti gli attori istituzionali coinvolti: i Governi nazionale e regionale e il Comune di Taranto", conclude la nota.