Fincantieri: Vard sigla accordo per una posacavi 'green'

TRIESTE - Vard ha siglato un'intesa per la progettazione e la costruzione di una nave posacavi green altamente innovativa con la società olandese Van Oord, leader in diversi comparti dell'offshore.La nave verrà costruita dalla controllata di Fincantieri nei cantieri di Tulcea (Romania) e Brattvaag (Norvegia), con consegna nel 2023. "Con una lunghezza di 130 metri e una larghezza di 28 - si legge in una nota del Gruppo - l'unità servirà le attività dei campi eolici in alto mare e consentirà a Vard di rafforzare la propria posizione in questo settore del mercato offshore e in quello delle navi speciali ad alta prestazione anche nelle condizioni ambientali più impegnative".La nuova nave sarà basata sul design Vard 9 02, sviluppato con le ultime tecnologie che riducono l'impatto ambientale durante le operazioni e le soste in porto. Oltre alla possibilità di essere alimentata con biocarburanti - spiega Fincantieri - questa unità ibrida sarà dotata di motori predisposti per i carburanti del futuro come gli e-fuel, combustibili sintetici ad alte prestazioni e basse emissioni.Avrà inoltre, conclude la nota, un grande gruppo batterie, una connessione per l'alimentazione a terra e un sistema di gestione dell'energia all'avanguardia.