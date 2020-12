Fontana: "Rischiamo di vanificare tutto"

MILANO — "Purtroppo mi rendo conto che questi assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica che abbiamo fatto in questi mesi. Sono stati mesi difficili, adesso quello che viene letto come un via libera rischia di rovinare tutto. Sono un po' preoccupato, anche perché a gennaio dovrebbe iniziare la fase della vaccinazione contro il Covid, al momento non possiamo permetterci alcuna recrudescenza del virus". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia,, collegato con Mattino 5.