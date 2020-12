BARI - Parte oggi il nuovo orario invernale di Ferrovie del Sud Est. Ecco le principali novità.Aumentano le coincidenze tra i collegamenti provenienti da Martina Franca (TA) con cambio a Putignano (BA) e quelli diretti a Bari Centrale e viceversa.Aumenta la frequenza giornaliera di collegamenti tra Lecce e Zollino con un sensibile incremento dei servizi anche tra Lecce e Gallipoli e tra Lecce e Maglie.Biglietti e abbonamenti in vendita on line, presso le biglietterie, le emettitrici self service, le agenzie di viaggio e i rivenditori autorizzati (Punti vendita biglietti e abbonamenti FSE)