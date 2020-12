Funerale di Paolo Rossi, dal ricordo di Cabrini al Pablito tris

- "Ho perso non solo un amico, ma un fratello. Quante emozioni abbiamo condiviso. Pensavo che avremmo camminato insieme ancora a lungo. Già mi manchi, mi mancano i tuoi scherzi, le tue parole di conforto. Le nostre liti ed il tuo sorriso. Sono quelli come te che rendono bella l'amicizia. Non ti lascerò andare. Sarai sempre dentro di me e ti prometto che starò sempre vicino a Federica ed ai tuoi figli. Ma tu resta vicino a me". E' il testo letto da Antonio Cabrini in ricordo di Paolo Rossi, suo compagno nella Juventus e nella Nazionale italiana, durante il rito funebre svoltosi nella mattinata di sabato 12 dicembre 2020 presso il duomo di Vicenza.Un ricordo toccante e sfociato nella commozione esternata da tutti gli altri suoi compagni di squadra nell'Italia, nel Milan, nella Juventus e nel Verona. Costoro, come all'inizio della cerimonia funebre, al termine della stessa, hanno provveduto nel portare a spalle il feretro all'uscita del duomo di Vicenza. Qui, ad attenderlo, un numeroso pubblico che con un "Pablito, Pablito, Pablito" ha voluto rivolgergli l'ultimo saluto.