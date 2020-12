Gregoretti, Salvini: "A processo per avere salvato vite. Conte ha seguito mia rotta. Che dirà?"

(Agenzia Vista) Catania, 12 dicembre 2020 - "Interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo salvato vite e protetto un paese, quello che non è accaduto dopo perché dopo di me ci sono stati morti annegati diritti negati. Mi dispiace solo di dovere far perdere tempo a giudici, avvocati, forze dell'ordine in un'aula bunker che solitamente è impiegata per processi di mafia. Io sono un cittadino italiano rispettoso di quello che la giustizia mi chiede per rispondere di quello che avevo promesso agli italiani di fare: bloccare il traffico di esseri umani e il business dell'immigrazione clandestina senza fare male a nessuno. Sono curioso di sentire cosa diranno in aula Conte, Di Maio, Toninelli e gli altri ministri che con me condividevano questa linea". Queste le parole del leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando nell'aula bunker di Bicocca a Catania per l'udienza preliminare sul caso Gregoretti.