Garanzia Giovani a Bari: in partenza otto percorsi formativi

BARI - L’ente accreditato presso la Regione Puglia per l’erogazione di formazione continua, Alta Formazione e Svantaggio, Formiamo Italia by Tratto d’Unione, organizza nuovi corsi gratuiti per i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Puglia, inoccupati o disoccupati, non iscritti a scuola o all'università (i cosiddetti NEET). I percorsi formativi sono in partenza a metà dicembre e rientrano nell'ambito del programma Garanzia Giovani, che è lo strumento attraverso cui l'Unione Europea vuole garantire, ai soggetti in possesso dei requisiti, un percorso di reinserimento nel sistema di istruzione e formazione o di inserimento nel mondo del lavoro attraverso le misure previste dal Programma.I percorsi formativi rigorosamente in FAD (formazione a distanza), a causa della nuova ondata di pandemia di Covid-19, sono otto: “assistente all’infanzia”, “fotografia, grafica e videomaker”, “responsabile magazzino e logistica”, “addetti alle vendite GDO e supermercati”, “bartending, mixology e caffetteria”, “chef e pasticcere”, “informatica” e “segreteria amministrativa”.La durata di tutti i corsi è di 200 ore, è previsto un rimborso spese del valore di 200 euro con possibilità di tirocinio retribuito di 450 euro al mese oltre al rilascio dell’attestato regionale, valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, spendibile nel mercato del lavoro o in ambito scolastico.Inoltre per gli iscritti al corso di “informatica” è previsto il rilascio del certificato Eipass, mentre, l’attestato HACCP per gli iscritti ai corsi “bartending, mixology e caffetteria”, “chef e pasticcere”, e il rilascio gratuito del patentino per guida muletti e carrelli per gli studenti del corso “responsabile magazzino e logistica”.Per ulteriori informazioni e iscrizione occorre inviare una email con curriculum vitae in allegato a marketing@formiamoitalia.it oppure telefonare al numero 0809905046.