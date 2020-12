'Golden Boy' nel ricordo di Rossi e Maradona

Si è svolto a Torino, nel ricordo di Paolo Rossi e Diego Maradona, il Golden Boy 2020, premiazione calcistica ideata da Tuttosport per premiare il miglior giovane dell'anno. Alza il trofeo come miglior giovane Haaland, attaccante del Dortmund, che con 302 voti ha battuto la concorrenza di Ansu Fati. Premiato Tonali come Golden Boy italiano che nella classifica generale si piazza 13°.Premio Scirea all'attaccante del Torino, Belotti, per il suo attaccamento alla maglia e per il suo modo di porsi mai sopra le righe. Il premio Vittorio Pozzo, che nella scorsa edizione fu di Mancini, è stato consegnato a Gian Piero Gasperini.C'è gloria anche per Agnelli come Miglior presidente d'Europa, che vede Dybala prossimo capitano della Juventus e Mino Raiola come Best European Player's Agents. Miglior giocatore dell'anno va a Robert Lewandowski. Infine, come Golden Woman è stata eletta l'attaccante del Verona Asia Bragonzi.