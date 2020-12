- Cr7 aggiunge nella sua bacheca, già ricca di trofei, il Golden Foot 2020 come miglior calciatore superando la concorrenza, tra gli altri, di Messi e Lewandowski. Il riconoscimento è stato dato anche al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, con il premio Golden Foot Prestige, per essere stato il presidente più vincente italiano ed internazionale, per aver vinto con i bianconeri 17 trofei in 10 anni della sua presidenza.