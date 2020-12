Nazionale femminile: l'Italia pareggia 0-0 in Danimarca

Nel secondo tempo la Danimarca in contropiede. Stine Larsen non concretizza una buona occasione. Pernille Harder centra la traversa. La squadra allenata da Milena Bertolini incisiva. Cristiana Girelli crea problemi alla difesa danese. Barbara Bonansea va vicina alla rete. Valentina Cernoia non riesce a segnare da una posizione molto favorevole.



Un risultato positivo per l’Italia. E’ seconda in classifica con 22 punti. La Danimarca è prima a 28 punti. La squadra di Milena Bertolini ha buone possibilità di qualificarsi agli Europei del 2022 che si disputeranno in Inghilterra. Nella prossima gara le azzurre giocheranno in casa contro l’Israele nel recupero a Febbraio 2021, in una sede e in una data che la Federazione Internazionale di Calcio Femminile deve decidere. La partita doveva disputarsi il 17 Settembre ma è stata rinviata per la positività di alcune calciatrici di Israele al Covid 19.