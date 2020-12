BARI - Questo Natale il tradizionale appuntamento con i presepi dell’associazione culturale Spaccabari, patrocinato dall’assessorato alle Culture, cambia pelle: non potendosi tenere in forma di mostra nella sala inferiore del fortino Sant’Antonio per ragioni legate alla restrizioni anti-covid, i presepi artistici sono stati allestiti nelle vetrine di alcuni negozi di corso Vittorio Emanuele, via Argiro e via Sparano.“Il 2020 è l’anno in cui il percorso di vita è segnato da una quotidianità di ostacoli sia sul fronte della salute sia su quello economico - si legge in una nota degli organizzatori -. Noi artisti dell’associazione culturale Spaccabari vorremmo soffermarci a meditare davanti al presepe, simbolo di famiglia e culla d’amore”.