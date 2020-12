ROMA — Dopo il via libera dell’Aifa, le prime 9750 dosi del vaccino anti Covid arriveranno in Italia sabato. Il vaccino arriverà in tempo dunque per il V-day del 27 dicembre. Saranno in tutto 27 milioni le dosi del vaccino Pfizer che arriveranno in Italia nel 2021, parte delle 200 milioni di dosi già acquistate dall’Ue.