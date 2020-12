Il Monza acquista Mario Balotelli

Per l’attaccante la possibilità di rilanciarsi dopo la rescissione del contratto col Brescia, l’ultima squadra con la quale Balotelli giocò in Serie A la scorsa stagione. Il tecnico del Monza Cristian Brocchi, dopo Kevin Prince Boateng, avrà a disposizione un calciatore forte per inseguire le ambizioni di Serie A dei brianzoli. Balo a Monza ritrova Silvio Berlusconi proprietario della società lombarda e Adriano Galliani direttore generale dopo che giocò nel Milan in Serie A nel 2013/14. Sembrava che Balotelli scegliesse i brasiliani del Vasco De Gama per continuare a giocare a calcio, ma la trattativa era saltata.

- Il Monza ha acquistato Mario Balotelli. L’attaccante ha firmato un contratto fino a giugno 2021 con la squadra lombarda che gioca in Serie B, con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie A.