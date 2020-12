La Puglia 'allenta' la presa: 18 comuni diventano gialli

La Regione Puglia, supportata da dati del Dipartimento della Salute, ha deciso di 'promuovere' in zona gialla 18 comuni su 20 coinvolti nella zona arancione, quelli che riguardano la provincia di Foggia e Bat. Rimane ancora sospesa, invece, la decisione per i comuni del barese: Altamura e Gravina per valutare la prosecuzione o meno della zona arancione.Sulla questione è intervenuto il Governatore Emiliano: "La nostra regione - dichiara Emiliano - che non è mai entrata in zona rossa, è stata colpita dalla seconda ondata più tardi di altre regioni, ma con numeri altissimi pari a 67mila contagi a fronte di soli 5mila delle prima ondata".