- Sarebbe previsto per il 30 o 31 dicembre il secondo carico di vaccini della Pfizer in Puglia. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità regionale, che attende circa 30 mila dosi sui 94 mila utili per terminare il primo ciclo di vaccinazioni a operatori sanitari, dipendenti ed ospiti delle Rsa e per dare inizio dal 7 gennaio al V-Day regionale.