Lecce, si rompe la condotta della rete idrica, disagi per i cittadini

I disagi, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i cittadini di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica.

LECCE - Acquedotto Pugliese comunica in una nota che a causa di una rottura improvvisa sulla rete idrica in modo diffuso nell’abitato di Lecce, sarà necessario intervenire fino alla tarda serata di oggi. L’intervento sta comportando la sospensione temporanea dell’erogazione idrica in quasi tutta la città. Il ripristino è previsto nella nottata. In queste ore l'erogazione idrica continua ad essere garantita nella zona, dove i tecnici stanno effettuando dei saggi ispettivi con la strumentazione per la ricerca perdite.