Manovra, Renzi: "Rispettare Bicameralismo o rischiamo di distruggere il Senato"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 - Nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. L'intervento del senatore e leader di Italia viva Matteo Renzi: "Oggi abbiamo ascoltato parole definitive di un collega, Zanda. Leggetelo. Ci etichettano come irresponsabili e pierini ma dal rispetto delle forme democratiche deriva una credibilità delle istituzioni che ora rischia di essere messa a dura prova. Se il governo gialloverde approva la legge elettorale in 48 ore, si va alla Corte costituzionale, come ha fatto il Pd. Se lo fa il governo giallorosso si sta zitti? Stiamo distruggendo quest'aula e la nostra credibilità. Rispetto delle forme istituzionali, dall'intelligenze, dai servizi segreti, alla legge di bilancio".