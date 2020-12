Musica a poesia nel Pronto soccorso del Policlinico

Mercoledì 23 dicembre, alle ore 12, la sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus, in occasione delle celebrazioni per le festività natalizie e il nuovo anno, trasmette (online) l’evento di Musica e Poesia “Il Natale della Speranza”, dedicato a pazienti, medici e personale sanitario del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, organizzato insieme con lo stesso Pronto Soccorso, con il coordinamento artistico e la presentazione musicologica della prof. dott. Adriana De Serio, il coordinamento registico di Angela Campanella (Ass. Cult. “Incontri”), la realizzazione video dell’Associazione Culturale “Incontri” (presidente, Giancarlo Liuzzi).L’evento, che ha ottenuto i patrocini di FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) e Associazione Culturale “Incontri”, è stato ideato e progettato dalla sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus, della quale la responsabile Grazia Andidero e la vice presidente nazionale Santa Fizzarotti Selvaggi sono fondamentali e attivissimi pilastri nel promuovere e supportare con costante generosità numerose iniziative di solidarietà sociale. I saluti di Grazia Andidero, Santa Fizzarotti Selvaggi e Giancarlo Liuzzi, introducono l’evento, che presenta interventi di: dott. Filippo Anelli, Presidente Nazionale FNOMCeO; dott. Vito Procacci, Direttore del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari; prof. ing. Donato Forenza, Presidente Accademia Scientifica Internazionale Oikart; prof. dott. Adriana De Serio, professore ordinario nel Conservatorio di Musica di Bari.L’evento prevede la voce recitante di Franco Minervini, avvocato – attore - regista, il quale declama alcune composizioni in versi di una poetessa barese contemporanea. Una performance musicale struttura, altresì, l’evento: ne sono protagonisti due ottimi allievi del Conservatorio di Musica di Bari, il ventunenne clarinettista siciliano Luigi Mancini (allievo del biennio accademico, nella classe del M° Antonio Tinelli) e il soprano russo Irina Gorbatenko (laureata a Mosca e, a Bari, laureanda nel biennio accademico, allieva del M° Domenico Colaianni), con al pianoforte la prof. Adriana De Serio. Il duo Mancini-De Serio interpreta musiche di H. Klosè (Oberon) e M. Tamanini (Clarinissimo). Il duo Gorbatenko-De Serio interpreta musiche degli autori russi P.I. Ciaikovski, del quale ricorre nel 2020 l’anniversario dei 180 anni dalla nascita (Non dimenticare velocemente l’amore, e Notti di amore), S. Rachmaninov (Non cantare il paese lontano), dell’italiano G. Verdi (da “La Traviata”: E’ Strano – Follie – Sempre libera), il canto popolare natalizio russo La neve brilla alla luce della luna, e poi i canti natalizi della tradizione internazionale e italiana, Jingle Bells (di J. Pierpont) e Tu scendi dalle stelle (di A.M. De’ Liguori). In particolare, Tu scendi dalle stelle viene eseguito dalle due musiciste in connubio con un suggestivo video natalizio russo-pugliese-barese, elaborato dalla stessa Irina Gorbatenko.L’evento, suggellato da una libera esecuzione al pianoforte, da parte di Betelgeuse, della melodia natalizia “Astro del ciel” (di F. X. Gruber), è visibile sul canale Facebook della sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus, nonché sul canale Facebook dell’Associazione Culturale “Incontri”.