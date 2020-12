Natale, Meloni: "Ho fatto albero e presepe, aiutiamo imprese settore e compriamo italiano"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2020 - "Ho fatto il presepe e l'albero di Natale, ho addobbato tutta casa. Quest'anno come non mai, anche per dare una mano alle imprese del settore degli addobbi natalizi, facciamo l'albero e soprattutto il presepe che ci ricorda perché festeggiamo il Natale, ma compriamo ovviamente prodotti italiani". Queste sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista.