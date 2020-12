Nuovi adempimenti DPCM: le modifiche agli orari dei negozi e disposizioni su distributori h24

BARI - Questa mattina il COC - Comitato operativo comunale ha preso atto delle modifiche introdotte dal DPCM del 3 dicembre 2020.Per effetto della scadenza dell'ordinanza sindacale N. 2020/03486 del 12/11 e della contestuale entrata in vigore delle nuove norme nazionali, l’orario di chiusura delle attività commerciali al dettaglio è fissato alle ore 21.00.Il COC ha, inoltre, deciso di prorogare ulteriormente (fino al 15 gennaio 2021) la sospensione dello svolgimento dell’attività di vendita mediante apparecchi automatici (cd. h24), effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del mattino seguente.Sempre nell’ambito del Comitato riunitosi questa mattina, è stato autorizzato lo svolgimento dei mercati settimanali del martedì, quello in via Vaccarella a Carbonara e quello a Palese, anche nella giornata festiva di martedì 8 dicembre, secondo l’ordinario orario di svolgimento.