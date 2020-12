Ordinanza Decaro, Lacatena (FI): "Comune di Bari fa dietrofront? Bene così!"

BARI - “Apprendiamo di una nota del Comune di Bari dove si specifica che sarà possibile consumare cibo e bevande ai tavoli dopo le ore 11. Bene, noi siamo lieti di questa comunicazione che va esattamente nella direzione auspicata. È evidente che Decaro si sia reso conto della portata eccessiva del suo provvedimento, che parla chiaro: “divieto di consumazione di alimenti o bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico già a decorrere dalle ore 11”. Così in una nota il capogruppo di Forza Italia,"Che dire, se servivano i nostri appelli per far fare dietrofront... siamo soddisfatti. Perché se così non fosse, significherebbe che, al Comune di Bari, chi ha scritto l’ultima ordinanza in questione non abbia avuto ben chiaro cosa vietare e come...”, conclude.