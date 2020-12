Paolicelli e Stea: “Nuova postazione per tamponi antigenici ad Altamura”

BARI - Dopo un incontro con la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, in merito al diffondersi dell'epidemia di Covid sul territorio cittadino, il consigliere regionale e assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea con il consigliere regionale del PD, Francesco Paolicelli, nel corso di un vertice - a supporto dell'azione dell'amministrazione comunale - con l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, il direttore della Asl, Sanguedolce, il dott. Lagravinese e il dott. Vito Montanaro hanno fatto il punto della situazione sull'emergenza sanitaria, stabilendo di rafforzare ulteriormente l'attività di prevenzione, in collaborazione con la Protezione civile. “Da domani – spiega Stea – inizierà l'allestimento di un container per esecuzione di tamponi antigenici con capacità erogativa fino a 20.000 test.Le macchine analizzatrici poct saranno collocate dopodomani sul posto contemporaneamente all’assegnazione del personale sempre da parte della protezione civile”.Stea e Paolicelli invitano inoltre i cittadini al “rispetto rigoroso di tutti i dispositivi di sicurezza, mascherine, gel igienizzanti, distanziamento. Buon senso nei rapporti sociali all’interno e all’esterno della famiglia. Muro di protezione nei confronti dei più fragili, anziani, sofferenti di altre patologie. Operazioni necessarie in aggiunta agli investimenti sanitari per i Drive-in per far fronte a questa nuova impennata dell'emergenza epidemiologica. Siamo noi che dobbiamo aiutarci e proteggere i nostri cari, stando a casa e limitando le uscite e i contatti sociali solo a rare occasioni essenziali per la vita quotidiana, altrimenti sarà sempre peggio, ricominceremo a contare i morti, gli ospedali andranno in totale saturazione e pagheranno un prezzo altissimo anche gli ammalati di altre gravi patologie, a cominciare dai pazienti oncologici e cardiopatici”./comunicato