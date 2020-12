Rendiconto 2019, Bellomo (Lega): “Regione non spende 11,5 milioni per i trasporti”

BARI - “Un rendiconto finanziario senza alcun scatto in avanti. Un rendiconto che fotografa una prassi ormai consolidata con i governi pugliesi di centrosinistra: nelle pieghe di bilancio si nascondono fondi formalmente impegnati, ma che poi in realtà non vengono mai spesi. Questo governo regionale nel 2019 aveva ben 11,5 milioni da spendere nel settore dei trasporti. E invece cosa ha fatto? Nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria ha giustificato la chiusura delle scuole per la congestione dei trasporti e per l’impossibilità di garantire corse aggiuntive a studenti e lavoratori. Una vera beffa! Oggi quei fondi, se fossero stati impegnati e programmati per tempo, ci avrebbero invece consentito di garantire trasporti più efficienti e di permettere ai nostri studenti, di ogni ordine e grado, di poter iniziare in presenza l’anno scolastico. E invece si è scelta la strada più semplice: chiudere le aule piuttosto che aumentare bus e corse, pur in presenza di risorse dedicate. Basta solo questo dato per ribadire che il rendiconto 2019 è la mera fotografia di scelte politiche che non possono essere da parte nostra né comprese e né condivise”. Lo dichiara il presidente della Lega alla Regione Puglia, Davide Bellomo.