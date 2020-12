Ronaldo miglior giocatore del secolo: "Non inseguo i record, sono loro che inseguono me..."

DUBAI - E' il sorriso di Cristiano Ronaldo ad aprire all’ennesimo record nell'ambito del Globe Soccer Awards. Sul palco CR7 è affabile più che mai nel panel con Robert Lewandowski e Iker Casillas. La prima domanda parte da una statistica incredibile: con l’inizio del 2021 sarà l’unico calciatore che va in gol da 20 anni a questa parte. Lui, più che sorpreso, ne è orgoglioso: "Bello raggiungere tanti record. Non è facile per così tanti anni ma i numeri parlano da soli. Sono orgoglioso di questi traguardi ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile".