Serie B: il Lecce vince 2-1 in casa col Vicenza

FRANCESCO LOIACONO - Nella quindicesima giornata di andata di Serie B il Lecce vince 2-1 in casa contro il Vicenza. Nel primo tempo i veneti propositivi. Barlocco insidioso. I salentini in contropiede. Lucioni sfiora il gol. Al 15’ il Vicenza passa in vantaggio con Marotta, tiro al volo. Il Lecce aumenta i ritmi del gioco. Mayer non inquadra la porta. Stepinski non concretizza una buona occasione.

Nel secondo tempo al 25’ pareggia Mancosu, tiro di destro su passaggio di Henderson. Al 27’ il Lecce passa in vantaggio con Rodriguez, tiro di sinistro su cross di Henderson. Al 44’ annullato un gol a Guerra del Vicenza per fuorigioco. Successo importante per i salentini. Sono quinti in classifica con 24 punti. Nella sedicesima giornata di andata mercoledì 30 Dicembre il Lecce giocherà alle 15 fuori casa contro il Cittadella.