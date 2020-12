Serie B: l'Ascoli sfida il Pescara, la Cremonese gioca con l'Entella

FRANCESCO LOIACONO - Domani sera alle 21 nell’anticipo della decima giornata di andata di Serie B l’Ascoli sfida in casa il Pescara. I marchigiani cercano la vittoria per abbandonare il penultimo posto. Gli abruzzesi devono rilanciarsi dopo la sconfitta 2-0 in casa col Pordenone. Sabato 5 Dicembre alle 14 la Cremonese gioca in Lombardia con l’Entella. I grigiorossi non hanno alternative alla vittoria per confermare il momento positivo dopo il pareggio 1-1 in trasferta con la Reggiana.

Il Frosinone cerca i tre punti allo Stadio “Stirpe” col Chievo per restare in zona play off dopo la vittoria 2-1 a Brescia. Il Lecce deve superare al “Via del Mare” il Venezia per avere ambizioni di promozione in Serie A diretta dopo il successo 2-1 fuori casa col Chievo Verona. I veneti non possono permettersi un passo falso dopo aver battuto 2-1 in casa l’Ascoli.

La Salernitana deve saltare in Campania l’ostacolo Cittadella per consolidare la vetta dopo aver sconfitto 1-0 fuori casa il Cosenza. La Spal che deve rinunciare a Berisha positivo al Covid 19, cerca di prevalere in casa sul Pisa per rimanere al secondo posto dopo la vittoria 1-0 in trasferta con l’Entella. La Reggina alle 15,30 non può concedere punti importanti in Calabria al Brescia per lasciare la zona play out dopo la sconfitta 1-0 a Monza.

Domenica 6 Dicembre alle 15 la Reggiana deve vedersela al “Mapei Stadium” col Monza. I brianzoli cercano di imporsi per recuperare posizioni in classifica dopo il pareggio 1-1 in casa col Vicenza nel recupero. Il Vicenza affronta alle 21 in casa il Cosenza e deve ottenere il successo per fare un salto di qualità importante. Lunedì 7 Dicembre alle 21 l’Empoli cerca i tre punti a Lignano Sabbiadoro col Pordenone per dare una svolta positiva dopo il 2-2 in Toscana col Vicenza.