Nel secondo tempo il Palermo incisivo. Luperini non concretizza una buona occasione. I biancorossi aumentano i ritmi del gioco. D’ Ursi crea problemi alla difesa dei siciliani. Al 33’ annullato un gol a Saraniti del Palermo per fuorigioco. Al 42’ pareggia Lucca su punizione. Il Bari è secondo in classifica con 34 punti, a -6 dalla capolista Ternana. Gli umbri sono primi a 40 punti.

Nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari pareggia 1-1 a Palermo. Nel primo tempo la squadra di Gaetano Auteri propositiva. D’ Orazio non inquadra la porta. I siciliani in contropiede. Odjer insidioso. Al 44’ il Bari passa in vantaggio con D’Ursi, tiro di destro.